Жители Подмосковья сдали на переработку более девяти тысяч покрышек

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Жители Московской области сдали на переработку более девяти тысяч покрышек по программе экологической акции «Сдай старые шины на переработку!». Такую информацию предоставили в пресс-службе областного министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

По данным ведомства, акция завершится в середине мая. Желающие могут привезти покрышки на любую из 123 площадок. По результатам экологической акции один из участников станет обладателем новой резины для автомобиля. Среди них находятся площадки проекта «Мегабак» и пункты «Ориспром».

Тем, кто хочет присоединиться к акции, нужно сфотографироваться с шинами возле одной из площадок, а также выложить снимок в сети Instagram с хештэгом #сдалшинынаМегабак, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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