Жители Подмосковья сдали на переработку более девяти тысяч покрышек
Жители Московской области сдали на переработку более девяти тысяч покрышек по программе экологической акции «Сдай старые шины на переработку!». Такую информацию предоставили в пресс-службе областного министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
По данным ведомства, акция завершится в середине мая. Желающие могут привезти покрышки на любую из 123 площадок. По результатам экологической акции один из участников станет обладателем новой резины для автомобиля. Среди них находятся площадки проекта «Мегабак» и пункты «Ориспром».
Тем, кто хочет присоединиться к акции, нужно сфотографироваться с шинами возле одной из площадок, а также выложить снимок в сети Instagram с хештэгом #сдалшинынаМегабак, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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