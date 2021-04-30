Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Жители Подмосковья сдали на переработку более девяти тысяч покрышек
Фото: pixabay.com

Жители Подмосковья сдали на переработку более девяти тысяч покрышек

Елена Фролова

Общество

Жители Московской области сдали на переработку более девяти тысяч покрышек по программе экологической акции «Сдай старые шины на переработку!». Такую информацию предоставили в пресс-службе областного министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

По данным ведомства, акция завершится в середине мая. Желающие могут привезти покрышки на любую из 123 площадок. По результатам экологической акции один из участников станет обладателем новой резины для автомобиля. Среди них находятся площадки проекта «Мегабак» и пункты «Ориспром».

Тем, кто хочет присоединиться к акции, нужно сфотографироваться с шинами возле одной из площадок, а также выложить снимок в сети Instagram с хештэгом #сдалшинынаМегабак, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Читайте также: Автоэксперт напомнил водителям о правилах безопасного вождения во время дождя

экологическая акцияМосковская областьпокрышки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте