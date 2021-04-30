Дмитрий Булыкин покинул совет директоров ФК «Локомотив»

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Дмитрий Булыкин покинул совет директоров московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram в пятницу, 30 апреля.

Булыкин отметил, что за три года работы в клубе он получил большой опыт. В сочетании с учебой в УЕФА бывший футболист на практике убедился в том, какие разные подходы существуют в управлении клубом в Европе и России.

— Приятно было приложить свои знания и опыт, курируя академию «Локомотива», а также участвовать в создании женской команды «Локомотив», — написал Булыкин.

Он пожелал клубу удачи и успехов.

Булыкин играл за московские «Локомотив» и «Динамо», нижегородскую «Волгу», немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», нидерландские «Ден Хаг», «Аякс» и «Твенте». Он становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов России, обладателем Кубка России, чемпионом Нидерландов, серебряным призером чемпионата Бельгии.

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