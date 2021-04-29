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Глава РФС выразил надежду, что новый сезон РПЛ начнется без ограничений
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Глава РФС выразил надежду, что новый сезон РПЛ начнется без ограничений

Кирилл Николаев

Спорт

Динамика ситуации с коронавирусной инфекцией дает основания рассчитывать на то, что новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) может начаться без ограничений по допуску болельщиков на стадион. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

По его словам, посещаемость является прерогативой региональных властей. В зависимости от ситуации в регионе принимается решение о допуске определенного числа зрителей на стадион, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, в Москве максимальная заполняемость арен составляет 50 процентов. Находясь на стадионе, зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Также болельщикам необходимо иметь при себе маску и перчатки.

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