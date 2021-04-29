Глава РФС заявил о готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей Евро-2020

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Санкт-Петербург готов к проведению семи матчей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Об этом в четверг, 29 апреля, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

— Нет никаких сомнений, что город и оргкомитет справятся с проведением Евро-2020, — цитирует Дюкова РИА Новости.

Дюков выразил уверенность, что матчи турнира в Санкт-Петербурге пройдут на высоком организационном уровне.

Ранее УЕФА перенес три матча группового этапа Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург примет встречи группы E. Всего в городе пройдет семь игр Евро-2020. Сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня).

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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