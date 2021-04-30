Вдова актера Кирка Дугласа скончалась в возрасте 102 лет

Фото: PA

Ушла из жизни вдова актера Кирка Дугласа. Тело продюсера и актрисы Энн Байденс родственники нашли в ее доме в Беверли-Хиллз. В пятницу, 23 апреля, женщина отпраздновала свой 102-й день рождения.

О смерти звезды сообщил актер Майкл Дуглас, сын Кирка Дугласа от первого брака. По словам мужчины, их с мачехой связывали очень теплые отношения, сообщает издание Daily Mail.

Энн Байденс и Кирк Дуглас поженились в 1954 году, супруги прожили вместе 66 лет. Пара вырастила двух сыновей — Питера и Эрика, Байденс усыновила двух сыновей Дугласа от первого брака — Майкла и Джоэла. Женщина пережила звездного супруга на год и три месяца.

Сам Кирк Дуглас скончался в феврале 2020-го на 104-м году жизни.