Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Вдова актера Кирка Дугласа скончалась в возрасте 102 лет
Фото: PA

Вдова актера Кирка Дугласа скончалась в возрасте 102 лет

Евгения Владимирова

Звезды

Ушла из жизни вдова актера Кирка Дугласа. Тело продюсера и актрисы Энн Байденс родственники нашли в ее доме в Беверли-Хиллз. В пятницу, 23 апреля, женщина отпраздновала свой 102-й день рождения.

О смерти звезды сообщил актер Майкл Дуглас, сын Кирка Дугласа от первого брака. По словам мужчины, их с мачехой связывали очень теплые отношения, сообщает издание Daily Mail.

Энн Байденс и Кирк Дуглас поженились в 1954 году, супруги прожили вместе 66 лет. Пара вырастила двух сыновей — Питера и Эрика, Байденс усыновила двух сыновей Дугласа от первого брака — Майкла и Джоэла. Женщина пережила звездного супруга на год и три месяца.

Сам Кирк Дуглас скончался в феврале 2020-го на 104-м году жизни.

звездные парызвездасмерть звезды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте