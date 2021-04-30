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Как приготовить настоящий шашлык в квартире и не нарушить закон
Фото: pixabay.com

Как приготовить настоящий шашлык в квартире и не нарушить закон

Юлия Евграфова

Общество

Не всем россиянам в удлиненные майские праздники удастся выехать на природу, чтобы приготовить мясо на углях. Но это блюдо легко можно сделать и в собственной квартире, максимально приблизив его вкусовые свойства к «костровым». Несколькими хитростями с «Вечерней Москвой» поделился шеф-повар, член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

Самым оптимальным, безвредным и безопасным способом приготовления дома настоящего шашлыка, по мнению эксперта, является добавление в маринад небольшого количества жидкого дыма. Пропорции такого «чудо-ингредиента» зависят от его объема и концентрации.

— На килограмм мяса нужна половина или одна столовая ложка жидкого дыма, который продается по 500 миллилитров. Если это маленький объем — от 30 до 100 миллилитров, то его потребуется от двух капель до чайной ложки. В большей степени он везде продается одной марки, по 500 миллилитров. Так что добавляем в маринад не больше столовой ложки, — пояснил член ассоциации поваров.

Еще один способ: замаринованное мясо нужно заложить в банку и плотно ее закупорить. Как пояснил повар, главное — не ставить ее в раскаленную духовку, а разогревать банку вместе с ней. В среднем мясо таким способом готовится 45 минут, оно получается нежным и по вкусу очень похожим на «костровый вариант», уточнил собеседник «ВМ».

Третий метод чуть более сложный и менее безопасный. Как рассказал Анатолий Крюков, нужно взять любую щепу и разогреть ее на сковороде. Затем положить на нее решетку или дуршлаг с мясом.

— От щепы будет выделяться дым, и мясо начнет им пропитываться. Но даже при очень мощной домашней вытяжке все равно этот дым попадет в вентиляцию, и бдительные соседи могут вызвать пожарных, — предостерег шеф-повар.

Помимо вышеперечисленного, можно использовать аэрогриль. Кстати, эта функция есть во многих микроволновках и духовках. Имеет смысл в качестве альтернативы еще задуматься о покупке электрошашлычницы. В таких приборах получается эффект будто пожаренного на костре мяса из-за его плотного соприкосновения с нагревательными элементами. По словам Анатолия Крюкова, также можно использовать дымный пистолет: им обработать мясо и создать желаемый вкус и аромат.

К слову, аэрогриль, как и дымный пистолет, стоят от 3500 рублей. Цена электрошашлычницы начинается от 2000 рублей.

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