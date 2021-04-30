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Бизнесмены ответят в суде за «спрятанные» от налоговой 118 миллионов рублей
Фото: Pixabay

Бизнесмены ответят в суде за «спрятанные» от налоговой 118 миллионов рублей

Юлия Павлушова

Происшествия

Завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, а также бизнесмена, помогавшего злоумышленнику. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, коммерсант, получив поддержку другого бизнесмена, внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации на прибыль за период с 2011 по 2013 год. Так он «сэкономил» свыше 118 миллионов рублей. На момент расследования компания, принадлежавшая одному из подозреваемых, уже в течение двух лет была признана банкротом.

Ольга Врадий уточнила, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Балашихинский городской суд для рассмотрения по существу.

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