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Силовики обнаружили склад с контрафактной продукцией почти на 100 миллионов рублей
Фото: tambov.gov.ru

Силовики обнаружили склад с контрафактной продукцией почти на 100 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, село Петровское Карта всех событий

В Наро-Фоминске правоохранители обнаружили склад с контрафактной табачной продукцией. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, в ходе оперативных действий в селе Петровское силовики выявили склад, где хранилось более 2,5 миллиона пачек табачной продукции без каких-либо акцизных марок. Общая стоимость контрафактных товаров оценивается в сумму превышающую 96 миллионов рублей.

Полиция проводит розыск людей причастных к правонарушению, предусмотренному уголовной статьей «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ».

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