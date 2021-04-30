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Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, что ждет людей в мае
Фото: www.instagram.com/nikol.official / Официальный аккаунт Николь Кузнецовой в Instagram

Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, что ждет людей в мае

Елена Фролова

Общество

Белый маг, финалистка «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова дала прогноз, каким станет май для россиян. По ее мнению, до того, как у всех начнется сезон отпусков, многих накроет волной насыщенных событий.

— Период ожиданий, разочарований, досады на самого себя и окружающих оказался вовсе не бесконечным, как думалось еще совсем недавно. Оказалось, что в прошедших странных месяцах зрели инициативы, — пояснила экстрасенс.

По ее словам, наступает время, когда нужно предъявить задуманное себе и миру. На первом плане окажутся стратегии, связанные с собственным будущим. Причем это будут не новые планы, а развитие тех событий, чье начало уже заложено.

Как утверждает Николь Кузнецова, не каждый человек сможет ответить на свои собственные жизненные вопросы, что давно не дают покоя, отмечает ФАН.

— У кого-то отношения, которые ничего особенного не значили, перерастут в осознание, что рядом человек, данный судьбой, и искать кого-то еще уже не нужно, — добавила маг.

Она также добавила, что те, кто был сконцентрирован на финансовых вопросах, определятся со способом заработка.

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