Астролог рассказала, чего ждать знакам зодиака в мае

Фото:Из личного архива Юлии Урусэль

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в мае.

Увы, но май явно не для больших начинаний. Если в первую половину месяца лучше отдыхать, то во вторую мы будем проходить кармические уроки. Итак, главное событие мая — коридор Затмений — с 26 мая по 10 июня. Все события, встречи, знакомства, которые произойдут в этот период, — судьбоносные.

В идеале в это время замуж лучше не выходить, с вложениями, запуском бизнеса тоже лучше потерпеть, ну и операции тоже лучше не планировать, как и серьезные косметологические процедуры. 11 мая мы встретим Новолуние.

Именно с него начнут формироваться уроки и ситуации, которые мы будем проходить в коридоре Затмений.

В идеале не планировать кардинальных и важных событий на период с 11 мая по 10 июня. Это лучшее время для поиска предназначения, но не решения материальных вопросов. С 23 мая по 11 октября Сатурн уходит в ретродвижение. Основные вопросы, которые он затронет: торможение или остановка в бизнесе; пересмотр отношений и обязательств; возможные перемены на работе, в карьере, репутации; торможение в теме ремонта и строительства. Обострит и поднимет тему срочного лечения органов, за которые отвечает Сатурн: зубы, позвоночник, коленные суставы, кожу.

Но перед тем, как уйти, он с 18 мая остановится и будет готовиться к своему развороту 23 мая. Внимание, в период с 18 по 29 мая на небе будет самый злющий Сатурн. К стоматологу, в госорганы и суды в это время точно не стоит обращаться. Ждите июня.

Овен

Вероятно, в первую неделю мая Овны смогут отлично отдохнуть, провести время с семьей и встретиться с друзьями. Это зарядит их энергией и вдохновит на поиски новых идей и способов увеличения дохода. В период с 8 по 20 мая заключения сделок и деловые встречи пройдут, скорее всего, отлично. Овны справятся со своими задачами и покажут свой профессионализм и умение держаться на публике.

Возможно, это станет началом их подъема по карьерной лестнице. Но излишняя настойчивость и самоуверенность могут сыграть с Овнами злую шутку. Поэтому в период с 21 по 27 мая Овнам стоит внимательно подойди к серьезным проектам и проверять информацию, прежде чем принимать решение.

Телец

В мае большинство Тельцов способны распределить свое время так, что его хватит и на укрепление здоровья, и на работу, и на личную жизнь. Трудолюбие, амбициозность и уверенность в себе будут двигать Тельцов к намеченным целям, какими бы недостижимыми они ни казались. С 1 по 20 мая — прекрасное время для профессионального роста и укрепления своей репутации в коллективе. В этот период у Тельцов появится возможность заметно улучшить материальное положение и найти поддержку и одобрение спонсоров и партнеров. Во второй половине месяца одиноким Тельцам выпадет шанс познакомиться со второй половиной. Конец мая — благоприятный период для серьезных вложений, крупных покупок и творчества.

Близнецы

Последний месяц весны для Близнецов, скорее всего, пройдет неровно. Не все получится, как задумано, но и серьезных провалов и ошибок не ожидается. В мае Близнецам, вероятно, будут хорошо удаваться дела, связанные с семьей и друзьями. Но в профессиональной деятельности Близнецы наверняка не преуспеют. Период с 7-го по 20-е будет особенно напряженным. Но планирование и взаимопонимание с коллегами несколько сгладят острые углы. Середина месяца благоприятна для планирования и переоценки ценностей. А в конце мая, после 24-го числа, многие Близнецы почувствуют прилив энергии и с новыми силами приступят к реализации планов и решению проблем, связанных с работой.

Рак

Май для Раков — благоприятное время для общения и создания крепких связей как на работе, так и в личной жизни. В период с 7 по 20 мая Раки, скорее всего, будут полны энергии и оптимизма. Это положительно повлияет на их отношения с семьей и друзьями. В профессиональной деятельности целеустремленность и активность Раков не останутся незамеченными руководством. Велика вероятность получить желаемую должность или возглавить проект, который покажет, на что Раки способны. С 21 по 27 мая представителям этого знака стоит полагаться больше на свои внимательность и опыт, чем на интуицию. Спонтанные решения могут привести к ряду проблем, которые придется решать долго и нудно.

Лев

Май для Львов — отличное время для профессионального роста и начала новых проектов. На работе Львы вряд ли столкнутся с преградами и конкуренцией среди сотрудников. Скорее всего, наоборот. И руководство, и коллеги с радостью придут к ним на помощь и поделятся своим опытом. Первая неделя месяца будет, вероятно, довольно спокойной. Но в период с 7-го по 20-е перед Львами откроются новые перспективы и поступят интересные предложения. Третий квартал мая для Львов может стать судьбоносным. Свидания, встречи с влиятельными людьми и выгодные связи наверняка станут началом нового этапа жизни.

Дева

Май для Дев крайне благоприятен для обучения, освоения новых навыков, участия в экспериментальных проектах. Жажда знаний и желание делиться ими с окружающими воодушевят Дев и покажут их с неизвестной ранее стороны. Вероятно, Девам удастся собрать вокруг себя команду, которая поможет им раскрыть свой творческий потенциал. В период с 7 по 20 мая Девы особенно ярко проявят свои таланты. У них появится шанс заметно улучшить свое материальное положение. В последнюю неделю месяца Девам стоит быть готовыми к трудностям. Скорее всего, дела пойдут не по плану. Но это временное явление.

Скорпион

Вероятно, в мае Скорпионам предстоит много общаться, налаживать связи и разбираться в отношениях с коллегами и близкими людьми. С 1-го по 10-е числа перед Скорпионами откроется новая информация, которая подтолкнет их к более глубокому анализу своего окружения. После 10 мая Скорпионы, скорее всего, разберутся в своих предпочтениях и симпатиях и активно займутся работой над общими проектами, требующими вложения сил нескольких человек. Романтические встречи и дружеское общение в середине месяца принесут Скорпионам положительные эмоции и ощущение поддержки и уверенности в себе. Это, несомненно, поможет им стойко перенести неблагоприятный период с 21 по 27 мая, когда повысятся риски потери значительной суммы денег и неверной оценки перспектив предлагаемых проектов.

Весы

В мае Весам, вероятно, придется подстраиваться под предлагаемые обстоятельства. В первую очередь это будет касаться профессиональной деятельности. Весам, скорее всего, захочется работать в одиночку над индивидуальным проектом, но им предстоит трудиться в команде. При этом Весы почувствуют некоторое напряжение, но со временем смогут привыкнуть к условиям работы и покажут свое трудолюбие и гибкость ума. Тем не менее во второй половине месяца Весам стоит держать эмоции под контролем, иначе вряд ли получится избежать конфликтов и недопонимания окружающих. В конце мая многие Весы поймут, чего им больше всего хочется, и решат, куда им двигаться дальше.

Стрелец

Май для Стрельцов обещает быть относительно спокойным. Это отличный период для завершения текущих дел, планирования и расстановки приоритетов. Новые проекты и активные действия вряд ли окажутся эффективными. И, напротив, обсуждение перспективных задач и целей, достижение которых может занять продолжительное время, станет залогом успеха в будущем. Внимательность и доверительные отношения с партнерами помогут Стрельцам определиться с планами. Если Стрельцы наберутся терпения и не будут торопиться, то в конце месяца без проблем обойдут возможные небольшие препятствия и преграды.

Козерог

В мае большинству Козерогов будет сопутствовать удача в любых делах и начинаниях. Особенно благоприятное время с 1 по 8 и с 11 по 20 мая. В эти периоды Козероги почувствуют, что смогут свернуть горы, и с удовольствием займутся воплощением в жизнь трудоемкого и сложного проекта. Их обаяние и умение убеждать привлекут к проекту надежных партнеров. Энергии Козерогов хватит и на личную жизнь, и на общение с близкими людьми. Май — отличный месяц для торжественных мероприятий, свадеб и отдыха в кругу семьи. Но с 21 по 27 мая есть вероятность конфликтов, которых Козероги смогут избежать, если будут внимательны к другим.

Водолей

Май для Водолеев — благоприятный месяц для укрепления отношений с любимым человеком, семейных дел и заботе о близких. Но в период с 8-го по 12-е Водолеям стоит прислушиваться к мнению окружающих и стараться не вступать в споры. Свидания и романтические встречи в середине месяца, вероятно, станут началом большой любви. Крупные вложения наверняка будут выгодными и принесут в будущем существенную прибыль.

Вторую половину мая Водолеям лучше посвятить покупке недвижимости, обустройству дома и ремонту. В последних числах месяца Водолеям, скорее всего, будет везти даже в рисковых мероприятиях, но это не значит, что стоит заключать сомнительные сделки. Риск тоже должен быть разумным.

Рыбы

Многих Рыб в мае ждут перемены. Но перемены, вероятнее всего, будут к лучшему. Оптимизм и энергетический подъем дадут Рыбам возможность действовать решительно и смело. Возможно, некоторые представители этого знака пересмотрят свои отношения с близким окружением. Перемены также коснутся и личных предпочтений Рыб. Они могут критически изучить свой гардероб и полностью изменить имидж. Главное, чем они будут руководствоваться при этом — комфорт и новое ощущение себя.

В середине месяца в личной жизни Рыб может наступить относительная ясность. И это, вероятно, перетечет в брак или длительные крепкие отношениям. В конце мая творческий потенциал Рыб резко возрастет. Они смогут показать свой талант и привлечь к его развитию спонсоров и партнеров.

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