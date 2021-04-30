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Муниципальный депутат Елена Кац проконтролировала ход работ по капремонту дома на Снайперской улице
Фото: Николай Темников

Муниципальный депутат Елена Кац проконтролировала ход работ по капремонту дома на Снайперской улице

Василий Плиткин

Общество

Муниципальный депутат района Вешняки, главный врач детской поликлиники № 7 Елена Кац проконтролировала ход работ по капитальному ремонту дома № 12 на улице Снайперской. Об этом ее попросили жители, которые указали на ряд недостатков в работе подрядной организации. Она совместно с инициативной группой жителей осмотрела качество ремонта и потребовала от подрядной организации оперативно устранить выявленные недостатки.

Врач Елена Кац отметила, что информация, которую сообщили жители, полностью подтвердилась. Люди совершенно справедливо указали на то, что им не предоставлен график ремонта, а также выразили опасения, что его сроки могут быть сорваны. Есть со стороны жителей и обоснованные претензии к качеству уже выполненных работ.

Она подключилась к решению этой проблемы и уже добилась от подрядчика предоставления всей необходимой информации.

— Мы добились от подрядчика предоставления жителям графика проведения работ, — пояснила Елена Кац. — Представители подрядной организации согласились с тем, что ход ремонта следует ускорить. Будет проведена работа и над улучшением качества. Договорились и о том, что в дальнейшем совместно с жителями будем жестко контролировать строителей.

Елена Кац также отметила, что не все жители информированы о том, какие именно работы проводятся в рамках капремонта. Депутат напомнила, что на данный момент в капремонт включены работы по замене (восстановлению) строительной конструкции, инженерных коммуникаций либо их элементов, а все остальное — это текущий ремонт.

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