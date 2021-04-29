Врач Елена Кац поддержала идею присвоить столичной школе имя Героя Советского Союза Алии Молдагуловой

Фото: Дарья Сорокина

Муниципальный депутат района Вешняки, главный врач поликлиники № 7 Елена Кац поддержала инициативу о присвоении школе № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Ранее имя отважной девушки-снайпера носило образовательное учреждение, которое теперь является филиалом школы.

Идея была озвучена на встрече с педагогами, членами родительского комитета и ветеранами, которая прошла накануне в школьном музее имени Молдагуловой.

— Ветераны абсолютно правы, мы обязаны сохранить память об Алие Молдагуловой, — сказала Елена Кац. — Именно отсюда, из Вешняков она уходила на фронт, где ей суждено было совершить беспримерный подвиг. Это наш долг перед павшими героями Великой Отечественной.

Напомним, что ранее Елена Кац взяла на себя работу по восстановлению памятной таблички, которая ранее размещалась на доме № 32 по улице Молдагуловой и была утеряна в ходе ремонта дома.

Алия Нурмухамбетовна Молдагулова окончила снайперскую школу в Вешняках, она располагалась в здании, где сегодня размещен Московский гуманитарный университет. В январе 1944 года, в ходе Ленинградско-Новгородской операции смелая девушка подняла в атаку свой батальон, участвовала в рукопашном бою и получила смертельное ранение. Именем Алии Молдагуловой названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Нур-Султане, Караганде и Актобе (Казахстан).

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