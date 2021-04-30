Астрологи назвали предпочтения в еде у мужчин разных знаков зодиака

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Согласно известной народной мудрости, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Астрологи выяснили, какие блюда предпочитают мужчины разных знаков зодиака.

Мужчины-Овны непривередливы в еде. Они любят простую и сытную пищу, но также предпочитают блюда поострее. Овны не очень жалуют экзотическую кухню, хотя блюда мексиканской кухни могут их поразить.

Тельцы любят изысканную и вкусную еду. Их можно покорить искусно приготовленной бужениной или запеченным окороком. Также представители этого знака очень любят десерты.

Женщины легко смогут угодить мужчинам-Близнецам. Для них еда сама по себе не представляет большого интереса. Близнецы будут рады любому угощению. Однако, если блюдо будет обладать полезными свойствами, это сильно их впечатлит.

Раки любят обилие свежих овощей и фруктов. Они с удовольствием пробуют разные кухни мира. Мужчины этого знака зодиака особенно любят сладкое.

Львы уделяют много внимания внешнему виду, поэтому сервировка блюда имеет такое же важное значение, как и его вкус. Они любят мясо в сочетании со свежими овощами, а на закуску предпочитают вино вместе с сырной тарелкой.

У Дев часто бывают проблемы с желудком, поэтому они избегают острого, жареного и жирного. Представителей этого знака можно порадовать нежирным мясом, которое лучше дополнить нежными сырами, овощами или даже творогом. Также они любят бананы, груши, апельсины и яблоки.

Для мужчин-Весов очень важно обилие различных десертов на столе. В качестве основного блюда лучше всего подать птицу или рыбу.

Скорпионы любят новые и неожиданные гастрономические сочетания. Для них идеально подойдет экзотическая и пряная кухня. Мужчинам-Скорпионам может понравиться птица в соусе карри.

Стрельцы отдают предпочтение домашней кухне с обилием жирной пищи. Они будут в восторге от запеченной рыбы и птицы вместе с картофелем или рисом.Разнообразить их рацион питания можно сочными и свежими овощами.

Мужчины-Козероги обожают острые и пряные блюда. Им жизненно важно есть много фруктов и овощей. Представители этого знака любят начать ужин с небольшого аперитива.

Водолеи любят здоровую, сытную и при этом нетяжелую пищу. Они не едят жирное мясо, а предпочтут блюда с большим количеством овощей и необычных соусов.

Мужчин-Рыб легко удивить трапезой в восточном стиле. Они будут восхищены, если женщина приготовит им что-нибудь из японской или китайской кухни, сообщает Пятый канал.

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