Названы пять знаков зодиака, которые любят жить за счет мужчин

Кадр из фильма «Большие деньги»

Звезды влияют не только на характер, пристрастия, темперамент, но и привычки людей. Астролог составил список, состоящий из пяти знаков зодиака, представительницы которых обожают жить за счет своих вторых половинок.

Козерог

Они сознательно ищут себе обеспеченных мужчин, с которыми можно будет позволить себе не работать. Этим дамам нравится забота и внимание, поэтому они хотят ни в чем себе не отказывать. Однако женщины-Козероги знают цену деньгам, умеют самостоятельно зарабатывать, но делать последнее не очень хотят. Если у них есть возможность жить за счет мужчин, то они ей обязательно воспользуются.

Рак

В отличие от вышеупомянутого знака, Раки будут прятаться за спиной своего мужчины только в том случае, если по-настоящему его любят. При этом подарки они готовы принимать ото всех, но только если эти презенты им понравятся. Стоит отметить, что женщины, рожденные под этим созвездием, не станут давать ложных надежд или обещать чего-то. Они сразу разъяснят все правила игры. Позволяя многим за собой ухаживать, близко к сердцу они подпустят лишь избранных.

Телец

Эти женщины с большим удовольствием жили бы за счет других, но им не всегда дается такая возможность. В связи с этим с самого детства они учатся зарабатывать самостоятельно. Однако надежду найти мужчину, который способен их обеспечить, они не теряют. Они могут стать прекрасными хранительницами домашнего очага, потому что именно в этом видят свое предназначение.

Дева

Эти представительницы прекрасного пола совершенно не умеют работать. Обычно им с ранних лет внушают, что добытчиком в семье должен быть именно мужчина, в свою очередь женщинам «нужно просто быть красивыми». Чаще всего Девы заводят детей в раннем возрасте, чтобы заниматься их воспитанием, а мужья в это время трудятся на благо семьи, отмечает Newinform.

Близнецы

Женщины-Близнецы изначально самодостаточны, они прекрасно могут зарабатывать сами. При этом если на их жизненном пути встречается достойный мужчин, то ему позволяется быть первым и лучшим, в том числе и в материальных вопросах. Эти представительницы прекрасного пола любят роскошь и комфорт, поэтому будут жить за чей-то счет, если все соответствует их требованиям.

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