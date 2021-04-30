Астрологи рассказали, какие качества знаков зодиака мешают им найти любовь

Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться»

Астрологи рассказали, какие качества мешают разным знакам зодиака обрести счастье в личной жизни.

Овен

Овны часто отпугивают возможных вторых половинок сильной импульсивностью. Встретив возможного кандидата противоположного пола, они яростно бросаются на него, даже не спрашивая об ответном желании. Через три дня признаются в любви, а потом удивляются, почему любовь не сложилась. Эксперты советуют быть внимательнее к ближнему и интересоваться его чувствами.

Телец

Представители этого знака зодиака очень ценят собственный комфорт. Им плохо, когда партнер требует изменить раздражающие его привычки или даже просто пытается проявить индивидуальность и обозначить свою роль в отношениях. У Тельцов такое поведение партнера часто может послужить поводом к расставанию.

Близнецы

Близнецы любят внимание к себе и с удовольствием пользуются своей привлекательностью. Их часто можно застать за игривой беседой, поэтому партнеры Близнецов постоянно сходят с ума от ревности и сомнений в чувствах ветреных партнеров. При этом, объект ревности не ощущает своей вины, ведь его позиция такова: принимай меня, как есть, или найдется кто-нибудь посговорчивее.

Рак

Раки слишком ранимы и обидчивы, поэтому перед ними сложно не провиниться. Из-за малейшего недопонимания Раки способны устроить скандал века. А после они будут еще долго напоминать избраннику о его «виновности». Следить за каждым своим словом способны далеко не все. Потому скандалисты-Раки долго могут оставаться одинокими.

Лев

Представитель этого знака может быть по-настоящему без ума только от одного человека — от себя самого. Все остальные, по его мнению, созданы для того, чтобы восхищаться их привлекательностью и талантом, а также для выполнения каждой прихоти. Поклонники, конечно находятся, но, если у них есть хоть капля самоуважения убегают сразу после первого свидания.

Дева

Люди, рожденные под этим знаком, невероятно мнительны. У них постоянно возникают мысли об отношениях с возлюбленным, причем думают они за обоих. Кроме того, у них хорошо получается «делать соответствующие выводы». Спросить, что думает по тому или иному вопросу партнер, времени Девам почему-то не хватает.

Весы

Весы хотят любви, красивых отношений, трогательных жестов и прочего. Они так желают угодить своему обожаемому избраннику, что наводят на него тоску. Сначала такое стремление еще может быть воспринято позитивно, но чрезмерная самоотдача все же слишком утомительна.

Скорпион

Люди этого знака зодиака никому не хотят доверять. В каждом слове и поступке второй половинки они видят подвох, и стремление обмануть. Скорпионы уверены: стоит им открыть кому-то душу, в нее обязательно плюнут. Эксперты советуют научиться верить любимому человеку.

Козерог

Козерог — каменная стена, которую не пробить. Представители этого знака слишком закрыты, и поэтому по ним трудно понять, влюблены они или нет. Также они часто погружены в свои мысли, что порой даже не замечают внимания к себе со стороны. Если рядом окажется человек старательный и искренний, который научит говорить о чувствах, у пары будут хорошие отношения.

Водолей

Представителям этого астрологического знака жаждут приключений каждый день. Вместо ресторана они предпочтут пойти в музей, белому платью в ЗАГСе — синее да еще и решат вставить перо в прическу. Водолеи очень часто будут требовать неординарные поступки от своих спутников, но не каждому захочется в обычный вторник рвануть в Африку и устроить фотоохоту на зебр.

Рыбы

Рыбы часто бывают неразборчивы. Они готовы согласиться на кого угодно, лишь бы быть в отношениях. Одиночки, по их мнению, выглядят жалко. А если партнер попался хам, пьяница или грубиян, они все равно продолжают жить с ним, надеясь, что смогут исправить, пишет Пятый канал.

Читайте также: Астрологи назвали болезни, которые губят разные знаки зодиака