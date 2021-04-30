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Представители некоторых знаков зодиака обладают мощной энергетикой. Из-за ее неправильного использования у других людей могут возникнуть серьезные проблемы. Астрологи перечислили знаки зодиака, представители которых могут неосознанно сглазить.

Раки привыкли тщательно скрывать свои эмоции, поэтому люди не сразу распознают исходящую от них опасность. Они будут до последнего скрывать свою злобу и зависть. Обычно Раки не показывают окружающим свои переживания. В связи с этим посредством боли, ревности и гнева Раки могут легко сглазить неприятного им человека.

Тельцы очень редко выходят из себя, но если представитель этого знака зодиака раскален до предела, он может натворить немало бед. Тельцы могут сказать что-то жуткое в сердцах, сглазив человека. Окружающие представителей этого знака зодиака люди часто сталкиваются с болезнями после эмоциональной ссоры с ними.

Судьба часто исполняет прихоти и желания Близнецов. Это касается не только положительных вещей, но и сглаза. Даже сказанное в шутку слово может легко воплотиться в реальность и нанести вред не только адресату, но и самим Близнецам.

Козероги глубоко внутри себя являются мстительными и озлобленными. Им не стоит переходить дорогу. Если представитель этого знака не сможет отомстить своими руками, то обязательно проклянет злопыхателя, сообщает Пятый канал.

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