Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Астрологи перечислили знаки зодиака, представители которых могут неосознанно сглазить
Фото: pixabay.com

Астрологи перечислили знаки зодиака, представители которых могут неосознанно сглазить

Кирилл Николаев

Общество

Представители некоторых знаков зодиака обладают мощной энергетикой. Из-за ее неправильного использования у других людей могут возникнуть серьезные проблемы. Астрологи перечислили знаки зодиака, представители которых могут неосознанно сглазить.

Раки привыкли тщательно скрывать свои эмоции, поэтому люди не сразу распознают исходящую от них опасность. Они будут до последнего скрывать свою злобу и зависть. Обычно Раки не показывают окружающим свои переживания. В связи с этим посредством боли, ревности и гнева Раки могут легко сглазить неприятного им человека.

Тельцы очень редко выходят из себя, но если представитель этого знака зодиака раскален до предела, он может натворить немало бед. Тельцы могут сказать что-то жуткое в сердцах, сглазив человека. Окружающие представителей этого знака зодиака люди часто сталкиваются с болезнями после эмоциональной ссоры с ними.

Судьба часто исполняет прихоти и желания Близнецов. Это касается не только положительных вещей, но и сглаза. Даже сказанное в шутку слово может легко воплотиться в реальность и нанести вред не только адресату, но и самим Близнецам.

Козероги глубоко внутри себя являются мстительными и озлобленными. Им не стоит переходить дорогу. Если представитель этого знака не сможет отомстить своими руками, то обязательно проклянет злопыхателя, сообщает Пятый канал.

Читайте также: Астрологи назвали предпочтения в еде у мужчин разных знаков зодиака

местьастрологиязнаки зодиака
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте