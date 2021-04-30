Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства для чиновников

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий государственным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.

В соответствии с новым законом граждане РФ, которые занимают пост госслужащего или муниципальные должности, не смогут иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство другой страны. Кроме того, закон будет распространяться на россиян, которые в силу должности имеют доступ к государственной тайне.

Дипломатические работники будут обязаны уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, дающие право постоянно проживать за рубежом.

Послом в иностранном государстве или представителем РФ при международной организации не может быть назначен россиянин со вторым гражданством или иностранным видом на жительство. В случае прекращения гражданства РФ посол или представитель отзываются со своей должности.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Читайте также: СФ одобрил закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих