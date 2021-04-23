СФ одобрил закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих

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Совет Федерации одобрил закон о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство за рубежом. Данное решение было принято на заседании в пятницу, 23 апреля.

Соответствующие документы были внесены в парламент президентом России Владимиром Путиным. Так, согласно закону, граждане, которые занимают пост госслужащего или муниципальные должности, не смогут иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство другой страны.

Кроме того, закон будет распространяться на граждан, которые в силу должности будут иметь доступ к государственной тайне. Законопроект будет направлен на подпись главе государства.

Ранее сообщалось, что Государственная дума разрешила крымчанам с паспортами Украины занимать госдолжности в России.

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