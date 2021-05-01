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Один из штрафов для российских водителей вырос в пять раз
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Один из штрафов для российских водителей вырос в пять раз

Виктория Родимкина

Транспорт

В России вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, согласно которым штраф за нарушение правил движения через железнодорожный переезд увеличивается в пять раз.

Так, автомобилистам-нарушителям теперь придется платить пять тысяч рублей вместо одной. Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему приближается поезд, может повлечь за собой административную ответственность и денежное взыскание, а также лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

За повторное аналогичное нарушение права могут отобрать на 12 месяцев. При этом на этот штраф не будет распространяться скидка — нарушителю придется заплатить все пять тысяч рублей.

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