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Главархив Москвы рассказал, как Первомай стал государственным праздником
Фото: Главархив Москвы

Главархив Москвы рассказал, как Первомай стал государственным праздником

Виктория Родимкина

Город

Всемирный день солидарности трудящихся в первый раз отметили в 1889 году. Такое решение приняли на учредительном Конгрессе II Интернационала, который был проведен в Париже.

Главархив Москвы рассказал, как проходили празднования этого дня в разные годы. Дата 1 мая была выбрана неслучайно. Она служит памятью о событиях 1–4 мая 1886 года, когда в Чикаго пролетарии объявили забастовку, требуя восьмичасовой рабочий день.

В Российской империи праздник также отмечали, но не на государственном уровне. Открыто Первомай отпраздновали в нашей стране в 1917 году. Тогда в мероприятии поучаствовали около 1,5 миллиона москвичей. Жители столицы шли под красными знаменами, а организаторами выступили московские советы рабочих и солдатских депутатов, профсоюзы и социалистические партии.

В следующем году праздник отмечали уже официально. Центральные улицы города были украшены плакатами, по всему городу проходили митинги, а также прошел первый военный парад Рабоче-крестьянской Красной армии.

В 1992 году 1 мая получило название Праздник Весны и Труда. В современной России первое шествие профсоюзов и трудовых коллективов состоялось в 2014 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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