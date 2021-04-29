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Только 39 процентов жителей России собираются праздновать Первомай
Фото: Никита Смирнов

Только 39 процентов жителей России собираются праздновать Первомай

Юлия Павлушова

Общество

Только 39 процентов россиян собираются отмечать Первомай в нынешнем году. Участвовать в демонстрациях планируют три процента опрошенных, заявил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

Он добавил, что 57 процентов жителей страны не собираются отмечать 1 Мая. Причем эта группа за последние два года увеличилась на два пункта. А число тех, кто считает Первомай праздником, за этот же срок сократилось на 10 процентов.

Большинство россиян воспринимают 1 Мая как возможность провести время с семьей и заняться бытовыми вопросами.

— То есть мы говорим о том, что этот день все меньше воспринимается как праздничный, — цитирует Михаила Мамонова РИА новости.

Ранее психолог объяснила, как настроиться на работу без негатива в майские праздники.

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