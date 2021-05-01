Священник рассказал, что делать с куличами после Пасхи

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Освященные и несъеденные вовремя куличи, которые начали портиться, выбрасывать в мусорку нельзя. Их нужно закопать или скормить птицам. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал священник и бакалавр богословия Денис Батарчук.

— Для верующего человека вопрос двоякий. Если кулич освящен, но в пищу уже не пригоден, то, конечно, его можно скормить птицам. Можно просто закопать. Верующий человек не будет смывать освященную вещь в канализацию. Чтобы не причинить себе душевных переживаний, лучше скормить птицам или утилизировать в землю, — говорит он.

Священник отмечает, что если куличей напекли много, а съесть все нет возможности, и они не начали портиться, то выпечкой можно поделиться с друзьями или соседями.

— Но если куличи освящены, надо быть поаккуратнее. А если это просто кондитерское изделие, то спокойно раздаем, — добавил он.

Также он отметил, что все же не стоит допускать такого момента, когда куличей приготовили к празднику много, а съесть их все не получается. Стоит рассчитывать силы, чтобы ничего из еды после праздника не приходилось утилизировать: нужно все доедать.

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