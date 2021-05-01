Крошечного желтоголового королька заметили в парке «Кузьминки-Люблино»
В Москве около Верхнего Люблинского пруда в парке «Кузьминки-Люблино» специалисты Мосприроды заметили самую маленькую певчую птицу Европы — королька. Она поселилась в ивняке.
Желтоголовый королек получил свое название благодаря ярко-желтому оперению на голове. Крошечная птица похожа на шарик из-за маленького хвостика и едва заметной шеи. Размах крыльев птицы составляет всего 10 сантиметров, а ее вес — 5–6 граммов.
Из-за маленького размера птицы вынуждены постоянно находиться в поисках корма, даже во время строительства гнезда. Питаются корольки насекомыми и семенами из шишек хвойных деревьев.
Пение самцов корольков можно услышать летом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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