Крошечного желтоголового королька заметили в парке «Кузьминки-Люблино»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В Москве около Верхнего Люблинского пруда в парке «Кузьминки-Люблино» специалисты Мосприроды заметили самую маленькую певчую птицу Европы — королька. Она поселилась в ивняке.

Желтоголовый королек получил свое название благодаря ярко-желтому оперению на голове. Крошечная птица похожа на шарик из-за маленького хвостика и едва заметной шеи. Размах крыльев птицы составляет всего 10 сантиметров, а ее вес — 5–6 граммов.

Из-за маленького размера птицы вынуждены постоянно находиться в поисках корма, даже во время строительства гнезда. Питаются корольки насекомыми и семенами из шишек хвойных деревьев.

Пение самцов корольков можно услышать летом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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