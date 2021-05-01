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Сто пользователей протестируют «народный каршеринг» в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сто пользователей протестируют «народный каршеринг» в Москве

Юлия Павлушова

Город

Регистрация для участия в городском проекте «Рули» открылась в столице. Это «народный каршеринг», с помощью которого пользователь сможет сдать машину в аренду друзьям или знакомым, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова, для участия в проекте нужно скачать мобильное приложение.

Первые 100 пользователей бесплатно получат полис страхования ОСАГО без ограничения числа водителей на срок действия тестирования сервиса и оборудование для удаленного доступа к автомобилю. Так владелец сможет в режиме реального времени проследить, где находится его машина.

Уточняется, что возможные автомобильные штрафы оплатит сам нарушитель. Сервис «Рули» покажет, кто в этот момент находился за рулем.

Ранее москвичам напомнили о бесплатной парковке на майских праздниках.

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машинытестирование технологийнародный каршеринг
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