Сто пользователей протестируют «народный каршеринг» в Москве
Регистрация для участия в городском проекте «Рули» открылась в столице. Это «народный каршеринг», с помощью которого пользователь сможет сдать машину в аренду друзьям или знакомым, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова, для участия в проекте нужно скачать мобильное приложение.
Первые 100 пользователей бесплатно получат полис страхования ОСАГО без ограничения числа водителей на срок действия тестирования сервиса и оборудование для удаленного доступа к автомобилю. Так владелец сможет в режиме реального времени проследить, где находится его машина.
Уточняется, что возможные автомобильные штрафы оплатит сам нарушитель. Сервис «Рули» покажет, кто в этот момент находился за рулем.
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