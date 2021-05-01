Москвичам напомнили о бесплатной парковке в майские праздники

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Припарковать машины бесплатно можно будет на всех улицах Москвы в период майских праздников. Об этом напомнили в столичном департаменте транспорта.

— Напоминаем, как будут работать парковки в праздничные дни: 1, 3, 9 и 10 мая — бесплатно на всех улицах, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Уточняется, что 2, 4, 5, 6, 7 и 8 мая парковки в столице будут работать в обычном платном режиме. Однако в департаменте обратили внимание, что в воскресенье, 2 мая, оплачивать парковку автомобиля нужно будет только на тех улицах, где действует повышенный тариф — 380 рублей в час.

Ранее сообщалось, что сотрудников МЧС перевели на усиленный режим на время майских праздников.

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