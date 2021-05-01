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Сотрудники МЧС переведены на усиленный режим на время майских праздников
Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Сотрудники МЧС переведены на усиленный режим на время майских праздников

Татьяна Плотникова

Общество

Силы и средства Министерства чрезвычайных ситуаций РФ переведены на усиленный режим работы в связи с началом длинных майских выходных. Об этом в субботу, 1 мая, рассказали в пресс-службе ведомства.

К обеспечению безопасности майских праздничных дней с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки привлечены около 71 тысячи сотрудников и 17 тысяч единиц техники.

Под особый контроль взяты все места массового скопления людей и места купания. Во всех регионах организована адресная профилактическая работа с населением, в первую очередь с теми, кто собирается отдыхать на природе и выезжать на садовые и дачные участки.

МЧС обращает особое внимание граждан на соблюдение правил пожарной безопасности в праздничные дни и рекомендует не перегружать электрическую сеть и не использовать неисправные электроприборы.

Также в ведомстве напоминают, что не следует оставлять детей без присмотра, и просят напомнить им правила безопасного поведения в целях предупреждения происшествий, сообщает РИА Новости.

Напомним, 1 мая в России начались десятидневные выходные. Они продлятся до понедельника, 10 мая, включительно. В ряде регионов было принято решение сделать выходным также вторник, 11 мая.

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