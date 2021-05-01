Десятидневные майские выходные начались в России

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва

С субботы, 1 мая, в России начинаются длинные выходные, которые продлятся до понедельника, 10 мая, включительно.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, в котором нерабочими объявлены дни с 1 по 10 мая. Решение о продлении майских выходных было принято в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора.

Помимо этого, некоторые регионы России решили продлить выходные дни до 11 мая из-за православного праздника Радоницы.

В Министерстве труда и социального развития РФ пояснили, что оплата труда сотрудникам за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса РФ.

При определении размера средней зарплаты в нерабочие дни с 4 по 7 мая сохраненная заработная плата за этот период не учитываются. Эта норма применяется в отношении тех сотрудников, которые были освобождены от работы в соответствии с указом президента о дополнительных нерабочих днях в мае

Ранее москвичам рассказали, как будут работать в майские праздники городские учреждения.

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