Попова призвала соблюдать правила профилактики COVID-19 в майские праздники

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян соблюдать правила профилактики коронавирусной инфекции в майские праздники. Об этом она сообщила в пятницу, 30 апреля, в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам Поповой, при полном соблюдении всех требований ухудшения ситуации с коронавирусом не произойдет.

— Но если мы перестанем соблюдать правила, при тех тенденциях, которые есть в мире, риски возникнут, — отметила она.

Она подчеркнула, что в майские праздники нужно продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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