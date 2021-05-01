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В Гидрометцентре рассказали, кому повезет с погодой в майские праздники
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Гидрометцентре рассказали, кому повезет с погодой в майские праздники

Татьяна Плотникова

Общество

Жителям северных регионов России повезет с погодой в дни майских праздников. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Ямало-Ненецком автономном округе температура может оказаться на 10-12 градусов выше нормы — около нуля градусов. Это считается существенным потеплением для данного региона.

Практически летнюю погоду метеорологи прогнозируют на юге европейской части России, включая Краснодарский край, Черноморское побережье, Крым, Ставрополье и нижнюю Волгу. В этих регионах возможна жара до 24 градусов.

На юге западной Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае — обещают примерно на шесть-восемь градусов выше нормы, днем столбики термометров поднимутся от 16 до 20 градусов выше нуля.

Тепла также следует ждать жителям Приморья, Хабаровского края и Амурской области.

При этом в центре европейской России погода ожидается неустойчивая: 1 мая закончится дождь, 2 мая потеплеет до 15 градусов выше нуля, 3 мая ожидаются осадки, гроза и усиление ветра, а 4 мая — похолодает на шесть градусов, рассказал Вильфанд «Парламентской газете».

Ранее сообщалось, что «окно» хорошей погоды ожидается в Москве в начале майских праздников.

Читайте также: «Обвал холода и теплый коридор»: москвичам рассказали, чего ждать от погоды в майские праздники

Роман ВильфандГидрометцентр РФпрогноз погоды
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