«Обвал холода и теплый коридор»: москвичам рассказали, чего ждать от погоды в майские праздники

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Предстоящая праздничная неделя в столичном регионе не порадует горожан теплом и майским солнцем. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погодные условия начала последнего весеннего месяца будут переменчивыми, но тепла и солнца Москва все же дождется:

— Столичный регион окажется в холодном плену, который будет сопровождаться дождями и мокрым снегом. К сожалению, праздничная неделя будет омрачена отвратительной погодой, и единственный теплый коридор нас ждет 1 и 2 мая. И то в утренние часы Первомая ожидаются небольшие дожди, но во второй половине дня тучи покинут столичное небо, выглянет солнце.

На Пасху, по словам метеоролога, будет тепло, температурный фон в регионе улучшится. Столбики термометра достигнут в этот день 12–13 градусов:

— Всю неделю погода будет переменчивой, сменяясь то теплом, то резким похолоданием и дождем. Например, после теплой Пасхи снова город окажется в плену холодного циклона. Самым неблагоприятным днем станет 4 мая, когда дневные показатели упадут до плюс 6–7 градусов, а ночные — до плюс 1–3. Обвал холода ожидается в основном на севере и северо-западе столицы с переходом на область.

Эксперт отметил, что циклон, который нагрянет в столицу 3 и 4 мая, принесет половину нормы месячных осадков:

— Особенно дождливым окажется третье число, когда в эпицентре циклона дождь будет лить как из ведра, а за сутки с неба выпадет до 24–27 миллиметров дождя.

Правда, ближе к Дню Победы ситуация, по словам Тишковца, постепенно начнет меняться: «где-то 6-го числа» наступит переломный момент, когда северные воздушные потоки начнут отходить, а с юга к нам начнет поступать теплый фронт.

— На День Победы столичные термометры покажут плюс 17–20 градусов. Также эти показатели могут подняться до 24 градусов с отметкой «плюс». Осадков 9 мая не предвидится. Таким образом самыми комфортными днями для шашлыков станут три дня — 1, 2 и 9 мая, в остальное время будут господствовать непогода и североатлантический циклон, — сказал метеоролог.

В заключение он добавил, что после 9 мая температурные показатели в Москве резко начнут расти и в город придет 30-градусная жара.

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