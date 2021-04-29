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Синоптик не исключил выпадение снега в Москве в мае
Фото: «Вечерняя Москва»

Синоптик не исключил выпадение снега в Москве в мае

Анастасия Волоснова

Город

В Москве может выпасть снег в мае. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, москвичей не должны удивлять осадки в мае, так как снег выпадает в последний месяц весны в 40-45 процентах случаев.

— Дело в том, что примерно в 40-45 процентах случаев снег бывает. Другое дело, что установление снежного покрова — невероятно редкое событие, — отметил Вильфанд.

Он добавил, что снежный покров устанавливался на улицах столицы в первой половине мая лишь четыре года назад, пишет ТАСС.

Ранее эксперт рассказал, как защитить ягоды от заморозков.

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