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«Окно» хорошей погоды ожидается в Москве в начале майских праздников
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

«Окно» хорошей погоды ожидается в Москве в начале майских праздников

Евгения Владимирова

Город

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об «окне» хорошей погоды, которая порадует москвичей в праздники. По его словам, во второй половине дня 1 мая и 2 мая ожидается сухая солнечная погода, столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.

Синоптик сообщил, что на оставшиеся майские праздники москвичей ожидает ненастная погода с прохладными североатлантическими циклонами. Самым ненастным днем станет канун Первомая: по прогнозам метеорологов, на столицу обрушится ливень. Грозу обещают и 3 мая, в этот день за сутки с неба выпадет до 22–27 миллиметров осадков в виде дождя.

— Все-таки будет и «окно» хорошей погоды. Так, в период со второй половины дня 1 мая и в течение практически всего 2 мая благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода. В дневные часы субботы температура воздуха составит плюс 9 — плюс 14 градусов, а в воскресенье майское солнце прогреет воздух до плюс 11 — плюс 16 градусов, — рассказал синоптик журналистам агентства РИА Новости.

По словам Тишковца, в ночь на Пасху в Москве ожидается от нуля до двух градусов тепла.

Ранее стало известно, что из-за грозы в Москве и области объявили «желтый» уровень опасности.

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