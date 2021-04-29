«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за грозы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье в пятницу, 30 апреля, из-за дождя, грозы и сильного ветра. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Порывы ветра составят 15–20 метров в секунду, из-за чего предупреждение будет действовать с 09:00 30 апреля до 03:00 1 мая.

— Местами сильный дождь, период предупреждения: с 12:00 30 апреля до 06:00 1 мая. В отдельных районах — гроза, период предупреждения: с 16:00 30 апреля до 22:00 30 апреля, — говорится в сообщении.

Столбики термометров в Москве 30 апреля опустятся до плюс 4–6 градусов ночью и до плюс 13–15 градусов днем. В Подмосковье ночная температура воздуха упадет до плюс 1–6 градусов, дневная температура составит плюс 11–16 градусов.

Ранее синоптик сообщил о возможном снегопаде в Москве в мае.

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