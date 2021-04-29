«Интенсивный дождь»: синоптики рассказали о погоде в Москве в майские праздники

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Прохладная и дождливая погода придет в Москву на майские праздники. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, 3 мая температура воздуха составит плюс 11–16 градусов, а 4 мая столбики термометров покажут плюс 14 градусов.

— 3 мая начнется дождь, интенсивный дождь, и 4 мая продолжится. По предварительным расчетам, это даст большое количество осадков — не менее 15 миллиметров, — пояснил Вильфанд.

Он уточнил, что в остальные праздничные дни в столице так же потепления не ожидается. Температура воздуха в Москве 6 мая составит 10–15 градусов, что на несколько градусов ниже нормы.

Ранее Вильфанд не исключил выпадение снега в Москве в мае.

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