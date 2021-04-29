Россиян ожидает «розовый» май
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в мае россиян ожидает «розовая» аномально теплая погода. Розовым цветом на карте синоптики помечают положительные температурные аномалии.
— На всей территории страны температура около нормы и выше. Мы видим этот прогноз в розовом цвете, — сообщил он журналистам РИА Новости в четверг, 29 апреля.
Специалист также отметил, что на северо-западе Европейской России температурный режим будет оставаться близким к норме.
Ранее Роман Вильфанд рассказал, что купальный сезон на Черном море начнется не раньше середины июля.
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