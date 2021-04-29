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Россиян ожидает «розовый» май
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россиян ожидает «розовый» май

Евгения Владимирова

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в мае россиян ожидает «розовая» аномально теплая погода. Розовым цветом на карте синоптики помечают положительные температурные аномалии.

— На всей территории страны температура около нормы и выше. Мы видим этот прогноз в розовом цвете, — сообщил он журналистам РИА Новости в четверг, 29 апреля.

Специалист также отметил, что на северо-западе Европейской России температурный режим будет оставаться близким к норме.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что купальный сезон на Черном море начнется не раньше середины июля.

Читайте также: Синоптик сообщил о возможном снегопаде в Москве в мае

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