Россиян ожидает «розовый» май

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в мае россиян ожидает «розовая» аномально теплая погода. Розовым цветом на карте синоптики помечают положительные температурные аномалии.

— На всей территории страны температура около нормы и выше. Мы видим этот прогноз в розовом цвете, — сообщил он журналистам РИА Новости в четверг, 29 апреля.

Специалист также отметил, что на северо-западе Европейской России температурный режим будет оставаться близким к норме.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что купальный сезон на Черном море начнется не раньше середины июля.

Читайте также: Синоптик сообщил о возможном снегопаде в Москве в мае