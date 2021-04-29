Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптик сообщил, когда на Черном море начнется купальный сезон
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Синоптик сообщил, когда на Черном море начнется купальный сезон

Евгения Владимирова

Туризм

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что искупаться в Черном море россияне смогут примерно 22 июня. Российское побережье прогреется до комфортной температуры не раньше середины месяца.

— Двадцать два градуса (температура воды — прим. «ВМ») на черноморском побережье (прогнозируется — прим. «ВМ») не ранее второй половины июня, — пояснил синоптик.

По словам специалиста, на данный момент температура воды не поднимается выше 13 градусов, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о землетрясении, которое произошло недалеко от Анапы.

Читайте также: Названы российские направления, где можно искупаться при закрытых границах

туризмЧерное моревнутренний туризм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Все мнения
О проекте