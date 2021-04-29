Синоптик сообщил, когда на Черном море начнется купальный сезон

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что искупаться в Черном море россияне смогут примерно 22 июня. Российское побережье прогреется до комфортной температуры не раньше середины месяца.

— Двадцать два градуса (температура воды — прим. «ВМ») на черноморском побережье (прогнозируется — прим. «ВМ») не ранее второй половины июня, — пояснил синоптик.

По словам специалиста, на данный момент температура воды не поднимается выше 13 градусов, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о землетрясении, которое произошло недалеко от Анапы.

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