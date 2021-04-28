Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Черном море около Анапы

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Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Черном море в районе Анапы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 28 апреля.

— В акватории Черного моря в районе муниципального образования Анапа, произошло землетрясение магнитудой 3,4 условных единицы. Ближайший населенный пункт от эпицентра — поселок Сукко в 30 километрах, на поверхности толчки не ощущались, — рассказали в ведомстве.

Системы жизнеобеспечения в районе функционируют в штатном режиме, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло рядом с Новой Зеландией.

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