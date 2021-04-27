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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло рядом с Новой Зеландией
Фото: https://pixabay.com

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло рядом с Новой Зеландией

Иван Юминов

В мире

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло около острова Северный в Новой Зеландии. Об этом сообщили в Геологической службе США во вторник, 27 апреля.

Эпицентр располагался на расстоянии 1143 километров от города Тауранга на глубине десяти километров.

Предупреждений об угрозе цунами не поступало, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки.

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