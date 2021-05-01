Андрей Бочкарев: Строительство объектов в Мневниковской пойме набирает обороты

Фото: @depstroimos / Официальный аккаунт Департамента строительства города Москвы в Twitter

В субботу, 1 мая, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о развитии территорий Мневниковской поймы. Проектом планировки предусматривается благоустройство, полноценная экологическая реабилитация данной территории и русла Москвы-реки, ликвидация временных и заброшенных строений, а также вредных и опасных производств.

— Задолго до появления жилой застройки здесь активно возводится транспортная инфраструктура — около 15 километров дорог, станция метро, два транспортно-пересадочных узла, а также четыре автомобильных и пешеходных моста через Москву-реку, — сообщил заммэра. — Развитие метрополитена опережает строительство жилых и социальных объектов. Район начали развивать с ввода Северо-Западной хорды и расширения дорог. Таким образом здесь уже формируется транспортный каркас: есть одна станция метро, возводятся еще станции, открыты трассы.

Строительство жилья на территории поймы ведется как силами инвесторов, так и города в рамках программы реновации — первые дома здесь появятся в 2023 году. Первый дом по программе реновации уже возводят недалеко от ТПУ «Мневники». Его мощности хватит начать переселение около пяти тысяч человек.

— Приступаем к строительству домов по программе реновации, — продолжил Бочкарев. — В 2023 году начнется ввод объектов жилого назначения в Мневниковской пойме.

До конца года на базе ТПУ «Мневники» планируется завершить строительство многофункционального комплекса.

На участках общественно-жилого назначения будет реализована модель комплексной застройки, которая позволит жителям полноценно жить и работать без необходимости ехать в центр. Для жителей и работающих будут построены новые социальные, культурные, а также спортивные объекты.

— Буквально за три–четыре года ландшафт здесь сильно изменится, — отметил Бочкарев.

Предполагается построить крупнейший спортивный кластер — 15 объектов, из них — ФОКи, спортцентры, ледовые катки, а также с проектируемый серфинг-центр. Уже к концу 2021 в пойме откроется многофункциональный спортивный комплекс с ледовым катком, залами для единоборств, бассейном и тренажерным залом.

— Некоторые спортивные сооружения сдаем в этом году, — отметил заммэра. — Активное строительство начнется в этом году. Помимо жилых и спортивных объектов, появятся парки, зоны отдыха и прогулок. Будут построены пешеходные мосты.

Сейчас идет разработка концепции крупнейшего многофункционального парка в Мневниковской пойме. Ориентировочно, его реализацию мы завершим в 2025 году.

Полностью реализовать проект Мневниковской поймы планируется к 2030 году. Андрей Бочкарев добавил, что данный проект большой, и он набирает серьезные обороты.

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