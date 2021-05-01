Социальные инициативы тележурналиста Евгения Попова поддержали в Федерации независимых профсоюзов России

Фото: Мария Попова

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков поддержал предложение тележурналиста Евгения Попова повысить минимальный размер оплаты труда.

— Сегодня в России часть трудоспособного населения имеет доходы ниже МРОТ. Из них значительная доля — это работающие россияне, — отметил Попов. — Ситуация, когда человек вынужден работать в прямом смысле слова за еду, не может считаться нормальной. Поэтому предлагаю вдвое повысить уровень минимального размера оплаты труда.

Сегодня размер МРОТ, как и многие соцвыплаты, в том числе пенсии и стипендии, устанавливается в зависимости от прожиточного минимума. Однако, по словам Попова, людям уже недостаточно элементарного выживания, они хотят ходить в театры и музеи, заниматься спортом, путешествовать. В Федерации независимых профсоюзов подчеркнули, что в этом вопросе необходимо отталкиваться от минимального потребительского бюджета.

— В отличие от прожиточного минимума, минимальный потребительский бюджет включает не только продукты питания, но и услуги ЖКХ, транспорта, непродовольственные и прочее. И если прожиточный минимум сегодня составляет в среднем около 12 тысяч рублей, то минимальный потребительский бюджет — примерно 41 тысячу рублей. Вот к этой сумме и необходимо стремиться. Предложение Попова об увеличении МРОТ направлено на повышение благосостояния человека труда, и мы готовы его поддержать, — заявил Михаил Шмаков.

Таким образом величина минимального потребительского бюджета станет базой для определения МРОТ. Но поддержать эту инициативу на законодательном уровне будет непросто, уверены в Федерации независимых профсоюзов.

Некоторые экономисты считают, что повышение минимального размера оплаты труда негативно скажется на экономике. В ФНПР уверены, что даже если инфляция немного подрастет, то выросший МРОТ увеличит платежеспособный спрос.

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