Космонавт Романенко предложил выплачивать 100 тысяч рублей за трудоустройство военных пенсионеров

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Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко предложил выдавать сертификат в 100 тысяч рублей военным пенсионерам на первое трудоустройство после увольнения в запас. Эти деньги получит работодатель, который таким образом сможет компенсировать свои затраты на налоги и соцвыплаты.

— Военные пенсионеры вступают в жизнь на гражданке примерно в 50 лет. Они идут трудоустраиваться, но работодатели их берут неохотно. Якобы, кроме как стрелять и бегать, они ничего не умеют. Полученные от государства 100 тысяч рублей работодатель смог бы направить на оплату налогов или соцвыплаты за трудоустроенного военного пенсионера в первые месяцы его работы, — отметил Романенко.

Он пояснил, что военным пенсионерам сложно адаптироваться к новой гражданской жизни.

— Им нужно дать время перестроиться, и выплата в размере 100 тысяч будет хорошим подспорьем и стимулом для работодателя трудоустроить бывшего военнослужащего, — подчеркнул Романенко.

Роман Романенко — летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России. Он совершил два космических полета общей продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос, который длился более шести часов.

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