«До минус двух»: синоптик рассказал о погоде в Москве 2 мая

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Лунная и безветренная погода с заморозками ожидается в ночь с субботы на воскресенье в Москве. После обеда 2 мая над городом появятся облака, а воздух прогреется до 14 градусов. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Сегодня комфортная погода, температура около 12 градусов, ниже нормы немножко. Но это продлится недолго. Уже ближайшей ночью погода будет лунная. Холодный воздух будет поступать на европейскую территорию и при прояснениях температура будет понижать до нуля и даже до минус двух градусов. Но она ясная, лунная, безветренная, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в первой половине дня 2 мая будет малооблачная погода. Но уже после обеда над городом начнут появляться облака.

— Максимальная температура — 12-14 градусов. Вечером второго числа, более явно будет ощущаться ночью, приблизится среднеземноморский циклон. Он насыщен влагой. Очень много влаги, теплые воздушные массы, — отметил Вильфанд.

Также он добавил, что в ближайшие несколько дней будет нестандартная и очень изменчивая погода.

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