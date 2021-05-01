Москвичи выбрали название для нового вида перевозок в ТиНАО

Фото: facebook.com / Общественная палата города Москвы

Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

Стало известно название, выбранное участниками голосования в «Активном гражданине» для нового сервиса перевозок в ТиНАО, который будет работать в режиме «по требованию». Об этом в субботу, 1 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

— Нам «По пути»! Именно так будет называться новый сервис перевозок по требованию в ТиНАО. За этот вариант большинство проголосовало на «Активном гражданине» (больше 50 процентов), — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Уточнятся, что сервис начнет работу до конца текущего года. Благодаря ему жители ТиНАО смогут быстрее добираться до станций метро, МЦД и МЦК.

Как пояснили в департаменте, через приложение «Московский транспорт» можно будет вызвать автобус, который в течение получаса приедет на «виртуальную» остановку недалеко от места заказа.

Читайте также: Участок дороги от поселка Мосрентген до Новых Ватутинок запустят летом 2021 года