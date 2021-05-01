Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичи выбрали название для нового вида перевозок в ТиНАО
Фото: facebook.com / Общественная палата города Москвы

Москвичи выбрали название для нового вида перевозок в ТиНАО

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

Стало известно название, выбранное участниками голосования в «Активном гражданине» для нового сервиса перевозок в ТиНАО, который будет работать в режиме «по требованию». Об этом в субботу, 1 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

— Нам «По пути»! Именно так будет называться новый сервис перевозок по требованию в ТиНАО. За этот вариант большинство проголосовало на «Активном гражданине» (больше 50 процентов), — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Уточнятся, что сервис начнет работу до конца текущего года. Благодаря ему жители ТиНАО смогут быстрее добираться до станций метро, МЦД и МЦК.

Как пояснили в департаменте, через приложение «Московский транспорт» можно будет вызвать автобус, который в течение получаса приедет на «виртуальную» остановку недалеко от места заказа.

Читайте также: Участок дороги от поселка Мосрентген до Новых Ватутинок запустят летом 2021 года

департамент транспорта столицыновое названиеавтобус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте