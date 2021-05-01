Шеф-повар рассказал, как приготовить простой и вкусный маринад для шашлыка

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Из большого количества всевозможных советов по маринованию мяса шеф-повар и член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков выделил два. Как он рассказал «Вечерней Москве», первый рецепт – это минималистичная «советская классика», для второго потребуется чуть больше ингредиентов.

— Для первого маринада понадобится уксус, лавровый лист, соль, перец в горошке и репчатый лук. Количество уксуса и его концентрацию каждый выбирает на свой вкус. Второй вариант – на 1,5 кг мяса берется либо стакан минеральной воды, либо полстакана красного вина, либо полстакана светлого нефильтрованного пива. Еще нужны красный базилик, кинза, репчатый лук, небольшое количество чеснока, соль, перец, хмели-сунели и кориандр, — поделился шеф-повар.

Как уточнил Анатолий Крюков, при выборе любого из этих двух маринадов, выдерживать в нем мясо необходимо минимум три часа. Но лучше всего, дополнил эксперт, оставить мариноваться будущий шашлык на всю ночь.

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