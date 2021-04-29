Из Москвы на авто: куда поехать на майские праздники и как сэкономить на путешествии

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Одним из наиболее бюджетных вариантов смены обстановки является автопутешествие. В удлиненные майские выходные такой сценарий отдыха окажется особенно актуальным для тех, у кого нет дачи. Так куда стоит отправиться в ближайшие дни, во сколько это обойдется и как можно дополнительно сэкономить на поездке, разбиралась «Вечерняя Москва».



Варианты геолокации

В детстве каждое лето жительница Москвы Анна Коробейникова ездила с родителями на машине в Крым. Эта семейная традиция настолько полюбилась девушке, что теперь она сама ежегодно путешествует по России. По ее словам, раз в год она отправляется на неделю-другую на юг и еще пять-шесть раз на своем авто колесит по стране.

Так как ранее по решению президента России Владимира Путина были продлены майские выходные, многим жителям нашей страны захочется отправиться в мини-путешествие на авто. По словам Анны, нашим соотечественникам есть из чего выбирать.

— Больше всего я люблю ездить в Крым, на машине это около суток. Рекомендую проложить тур по городам Золотого кольца. Поехать в Ярославль, по дороге посетить Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов. Затем можно чуть свернуть и заехать в Мышкин, Углич, Плес. Верующим стоит отправиться в Муром, в храм Петра и Февронии, Дивеево тоже там рядом. И, например, потом сразу в Нижний Новгород, у кого время позволяет, можно дальше до Казани прокатиться, — сказала автопутешественница.

Еще один вариант — «северный». Как пояснила собеседница «ВМ», россиянам должна понравиться и поездка через Тверь в Санкт-Петербург. Также девушка рекомендовала путешественникам заехать в Выборг и Великий Новгород. Как заключила Анна, такой вариант отдыха на майские праздники отлично подойдет как для большой компании друзей, так и семейным россиянам. Путешественники смогут узнать больше об истории нашей страны и увлекательно провести время.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Не как все

А вот вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, наоборот, посоветовала «ВМ» выбирать для поездки менее популярные места. По мнению собеседницы «ВМ», в майские праздники они будут переполнены, и это может доставить дискомфорт отдыхающим.

— Я рекомендую любые прилежащие области, плюс само Подмосковье. Более известные уголки России точно будут переполнены. Можно посмотреть, например, музей-заповедник «Куликово поле», который удивительно выполнен. Там рядом много всего интересного и остановиться есть где. В Калуге недавно открылся Музей космонавтики. Стоит поискать подходящие варианты для себя и пусть даже однодневные какие-то вылазки сделать в такие места, которые не очень известны. Они будут не настолько загружены, — уточнила эксперт.

По словам Ольги Санаевой, жителям нашей страны стоит обязательно заранее подробно распланировать свой отдых. Также необходимо прозвонить все места, которые россияне захотят посетить в путешествии, и узнать их график работы в праздники.

Лайфхаки для решившихся

Анна Коробейникова также поделилась с «Вечерней Москвой» несколькими советами, как можно дополнительно сэкономить на таком виде отдыха. Поехать на машине в путешествие на неделю стоит около 20 тысяч рублей (бензин, проживание, питание). Но если собраться большой компанией друзей и разделить бюджет, то это обойдется уже в 14–15 тысяч рублей.

— Если хотите сэкономить на жилье, лучше снимайте квартиру посуточно. Я обычно ищу ее на специальных ресурсах и онлайн-досках объявлений. Как правило, такие варианты обходятся дешевле. Плюс, если вы едете с друзьями, можно снять квартиру побольше и также разделить оплату, — добавила Анна.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Тем, у кого нет своей машины или не с кем отправиться в путешествие, москвичка посоветовала построить удобный маршрут с пересадками через сервис поиска попутчиков. Вариант чуть дороже — взять машину в аренду. Эта услуга обойдется от 1200 рублей в сутки.

Как можно дополнительно сэкономить на бензине, «ВМ» рассказал автоэксперт Владимир Бахарев. По его мнению, ни в коем случае не нужно заправляться на «безымянных заправках». Это может сыграть злую шутку. Поэтому стоит заранее посмотреть по карте, какие топливные компании будут по пути. Кстати, просчитать расходы на бензин можно в специальном онлайн-калькуляторе. Для этого нужно просто ввести данные своего маршрута.

— Наибольший расход топлива идет при разгоне и в момент скорости выше крейсерской. Поэтому, чтобы сэкономить, постарайтесь избегать лишних остановок, это уменьшает расход топлива и помогает поддерживать среднюю скорость движения. Если ехать с открытыми окнами, расход топлива увеличивается значимо. Лучше включить кондиционер на небольшие значения, — заключил автоэксперт.

Чек-лист для водителя

Помимо того что необходимо досконально спланировать свой маршрут и проложить его, например, в телефоне, стоит учитывать и еще несколько моментов. Во-первых, просчитать частоту остановок. По словам Бахарева, лучше планировать их как минимум через каждые 300 км. Если путешествуете с детьми — останавливаться максимум каждые 200 км, с младенцем — 45 минут в пути, затем 15 минут отдыха.

— Обязательно должно быть с собой зарядное устройство для телефона и отдельный аккумулятор для его зарядки. Также с собой необходимо иметь тряпки для машины и достаточное количество воды — как питьевой, так и технической. Еще трос, светоотражающий жилет, фонарик, зажигалка, нож — стандартный набор. Обязательно сообщите близким, куда едете, чтобы человек мог контролировать ваши передвижения, созванивайтесь. Это обезопасит от каких-либо несчастных случаев, — дополнил Бахарев.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Каждому, кто отправится в автопутешествие на майские праздники, обязательно нужно заранее проверить и техническое состояние машины. По словам собеседника «ВМ», также необходимо уделить внимание колесам и проверить резину на наличие порезов и проколов. Более того, автоэксперт настоятельно рекомендовал не отправляться в дальний путь на «голой резине» и посмотреть, в каком состоянии запасное колесо.

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