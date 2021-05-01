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СМИ: Дженнифер Лопес после расставания с женихом сблизилась с Беном Аффлеком
Фото: www.instagram.com/jlo / официальная страница Дженнифер Лопес в Instagram

СМИ: Дженнифер Лопес после расставания с женихом сблизилась с Беном Аффлеком

Юлия Павлушова

Звезды

Бывших возлюбленных Дженнифер Лопес и Бена Аффлека вновь заметили вместе. Актер засветился в Лос-Анджелесе у дома певицы.

Бен Аффлек провел в особняке звезды несколько часов. Оттуда его увез белый внедорожник Escalade, который якобы принадлежит Дженнифер Лопес, пишет портал Page Six.

Это уже третий визит актера к бывшей невесте после ее возвращения домой после съемок фильма в Доминикане.

Ранее Дженнифер Лопес официально подтвердила расставание со своим женихом Алексом Родригесом.

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