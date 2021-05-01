«День на любителя»: москвичей предупредили о первой майской грозе

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Первые майские грозы прогремят в московском регионе в понедельник, третьего мая. Дожди будут продолжительными. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Третьего числа — эксклюзивный день для тех, кто любит грозу в начале мая. Ночью будет облачно, к полуночи начнутся дожди, местами сильные, — говорит он.

Вильфанд рассказывает, что днем третьего мая будет облачно, иногда будет показываться солнце, воздух прогреется около 16-18 градусов. Но и пойдет дождь. Он будет гораздо интенсивнее, чем 30 апреля.

— Прогремят грозы. Осадки будут продолжительные и их будет много. Это именно та гроза в начале мая, которую мы представляем. День на любителя, — добавил ученый.

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