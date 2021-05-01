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За четыре месяца МАДИ выписала 13,9 тысячи штрафов за остановку на магистралях
Фото: Юлия Долгова, Вечерняя Москва

За четыре месяца МАДИ выписала 13,9 тысячи штрафов за остановку на магистралях

Анастасия Прохорова

Общество

С начала этого года МАДИ выписала 13,9 тысячи штрафов за остановку в запрещенных местах на магистралях, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Почти 14 тысяч штрафов было выписано Московской административной дорожной инспекцией за остановку в запрещенных местах на магистралях. Среди мест-лидеров оказались Кутузовский проспект, Варшавское и Ленинградское шоссе.

Автомобилистов предупреждают, что резкая остановка на магистралях создает помехи общественному транспорту, а другие водители вынуждены срочно снижать скорость и пересекать сплошную. Это очень опасно, поэтому подобные нарушения фиксируются камерами, а водителям выписываются штрафы.

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штраф для водителянарушения ПДДМАДИ
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