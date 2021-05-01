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Вильфанд рассказал, когда можно начинать посадки на даче
Фото: pixabay.com

Вильфанд рассказал, когда можно начинать посадки на даче

Марина Найденкова

Общество

Начинать заниматься посадками на даче можно после пятого мая. В это время погода уже позволит это сделать. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Есть такое понятие, как мягкопластичное состояние земли. Земля уже в таком состоянии. Понижения температуры, которые будут в отдельных местах, они же не повсеместны, они будут: минус два ближайшей ночью, минус один в ночь на пятое. Но если заморозки в воздухе минус пять, то это уже критично, — сказал он.

По словам ученого, агрометеорологи всегда советовали заниматься садово-огородными работами, начиная со второй декады мая: не рекомендовалось сажать, например, раннюю картошку. Потому что в первой декаде мая бывали заморозки в минус пять градусов.

— Но за последние двадцать лет в связи с общим потеплением климата точка зрения поменялась. Сейчас нет особых возражений. Да, первая пятидневка мая, неделя, будет прохладная. Температура будет ниже нормы на три градуса. Но в принципе агрометеорологи не видят препятствий, — добавил он.

Вильфанд говорит, что «особого тепла или очень холодных периодов сейчас не видно». Поэтому после пятого мая можно заниматься посадками.

— Зелень, лук, чеснок, конечно, можно высаживать. Пока последняя неделя была холодная, но нормальная, ничего особенного. После пятого — вполне можно, — заключил он.

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