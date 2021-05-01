Астролог рассказал, что ждет знаки зодиака с 3 по 9 мая

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Специалист рассказал, что ждет представителя каждого знака зодиака с 3 по 9 мая. Эти даты будут располагать к непоследовательным и непредсказуемым действиям, которые могут входить в противоречие с уже существующими обязательствами. Об этом 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашев.

Овен

У представителей этого знака будет спокойная неделя. Эксперт советует посвятить ее стратегическому планированию, осмыслению ваших отдаленных целей и составлению долгосрочных планов.

Телец

Тельцам в этот период советуют задуматься о своем месте в жизни. Необходимо подумать о достижениях, о том, соответствует ли текущая ситуация глубинным ценностям и интересам. Ответы на эти вопросы могут значительно повлиять на будущее.

Близнецы

Близнецам нужно будет задуматься об ответственности и дисциплине в своей жизни. Подумайте, не надоело ли вам так часто переключаться с одного дела на другое? Если бы вы хотели оставить в своей жизни что-то самое главное и сосредоточиться на этом, что бы это было? Запишите два-три ответа и постарайтесь в ближайшее время сконцентрироваться на этих делах и интересах. Неделя располагает к такой концентрации сил и внимания.

Рак

У представителей этого знака будет позитивная неделя. Раки будут чувствовать уверенность в себе, хороший запас сил и энергии для реализации всех своих планов. Неделя больше подойдет для того, чтобы отстаивать свои интересы и добиваться нового.

Лев

У Львов неделя будет напряженной. Могут возникнуть конфликты, борьба за территории влияния, обострение противоречий между старым и новым. Астролог советует провести неделю в спокойном режиме и строить не слишком много планов.

Дева

У Дев предстоит достаточно позитивная неделя. У представителей этого знака будет большое количество сил, уверенности в себе и желания действовать и добиваться результатов.

Весы

У Весов, по словам эксперта, предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Могут возникнуть ссоры и конфликты с окружающими людьми. Но скорее всего благоразумие может взять верх, а перспективы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества помогут погасить огонь противоречий.

Скорпион

Представителям этого знака зодиака предстоит очень напряженная неделя. Возможны даже ожесточенные конфликты и противостояние с окружающими, в том числе в личной сфере. Однако у Скорпионов будет большой приток энергии и физической активности.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе, скорее всего, будет сложно договориться с окружающими и прийти к взаимопониманию. При этом этих знаков порадует чувство уверенности. По словам эксперта, Стрельцам удастся реализовывать свои планы и задачи.

Козерог

У Козерогов будет насыщенная неделя, они смогут добиться многого, особенно, если будут опираться на способность к компромиссу и стремление найти общие интересы с окружающими. Агрессивность может помешать продуктивной деятельности и взаимоотношениям с людьми.

Водолей

Для Водолеев неделя напряженная. У них возможны конфликты с окружающими, неспособность донести свои идеи. Разрядить обстановку, как считает астролог, знаку помогут спонтанные выбросы энергии — например, физическая активность.

Рыбы

Рыбы смогут похвастаться очень позитивной неделей. Основные ее особенности — уверенность в себе и прилив сил. Полезно будет начать новые важные для них дела, считает эксперт. Также можно заметно продвинуть вперед те задачи, которые нуждаются в развитии.

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